Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края

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Отставки губернаторов, осень - 2017
За одну рабочую неделю, с 25 по 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставки четырёх губернаторов.
Президент России Владимир Путин вчера, 4 октября, освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что губернатор освобождён от должности по собственному желанию.
Вчера Владимир Путин также провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой сообщил ему о решении назначить его врио главы региона.
Напомним, Владимир Миклушевский родился в 1967 году в Свердловске. С 2008 года он работал замглавы Минобрнауки, с 2010 года - ректором Дальневосточного федерального университета. Губернатором Приморского края стал в 2012 году.
Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. Занимал пост гендиректора ФГУП «Росморпорт» с 2013 года.