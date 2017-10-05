Политика 5 октября 2017, 07:20

Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края

Встреча

Врио главы региона назначен Андрей Тарасенко. Фото: kremlin.ru

Сюжет

Отставки губернаторов, осень - 2017
За одну рабочую неделю, с 25 по 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставки четырёх губернаторов.



Президент России Владимир Путин вчера, 4 октября, освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что губернатор освобождён от должности по собственному желанию. 

Вчера Владимир Путин также провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой сообщил ему о решении назначить его врио главы региона.

Напомним, Владимир Миклушевский родился в 1967 году в Свердловске. С 2008 года он работал замглавы Минобрнауки, с 2010 года - ректором Дальневосточного федерального университета. Губернатором Приморского края стал в 2012 году.

Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. Занимал пост гендиректора ФГУП «Росморпорт» с 2013 года.

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