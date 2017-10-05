Евгений Куйвашев поздравил свердловских педагогов с Днём учителя. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловских педагогов с Днём учителя, отмечаемым сегодня, 5 октября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Свердловская область числится в ряду сильнейших по уровню образовательных учреждений и имеет один из самых высоких в стране показателей количества «стобалльников» на ЕГЭ (от 70 до 130 человек ежегодно).

- Современный педагог идёт в ногу с прогрессом, оттачивая своё мастерство. В 2017 году уральские учителя заняли три призовых места на этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по УрФО, а педагог из Серова Елена Коновалова стала финалисткой конкурса «Учитель года России», - отметил глава региона.

Евгений Куйвашев также сообщил, что за время реализации майских указов Президента РФ средняя зарплата школьных учителей увеличилась в 1,76 раза. Каждый год в свердловские ОУ приходят около 800 молодых специалистов. Планируется, что к 2025 году все школы перейдут на односменный режим.

- Хочу выразить восхищение и признательность учителям. Главный результат вашей работы — формирование разносторонней гармоничной личности. Желаю вам активных и креативных учеников, здоровья и вдохновения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно и для каждой задачи находится интересное решение, - обратился к учителям Евгений Куйвашев.