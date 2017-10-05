В России самыми популярными иномарками стали японские машины. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", на середину нынешнего года в России насчитывалось более 25 млн иномарок. Наибольшую долю (37%) от этого количества занимают японские марки, таких машин числится более 9,4 млн.

На втором месте по распространённости - корейские иномарки, в российском автопарке их порядка 4,3 млн единиц (17%). Каждая шестая иномарка в России - немецкого производства (всего 4,2 млн машин).

Добавим, каждая восьмая машина зарубежного производства в России является американской (3,1 млн шт.), каждая двенадцатая – французской (2,1 млн шт.). На долю чешских брендов (700 тыс.) приходится около 3%, китайским маркам (550 тыс. шт.) принадлежит более 2%. Показатели других брендов на российском авторынке составляют менее 400 тыс. экземпляров или 1,5%.

Напомним, самым популярным автомобилем на середину 2017 года стал Ford Focus (704,3 тыс. экземпляров). Вторую строчку рейтинга занимала Toyota Corolla (695,6 тыс. единиц), третью - Hyundai Solaris (637,7 тыс. машин).