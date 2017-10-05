ЦРУ рассекретило документы о запуске первого советского спутника. Фото: официальный сайт ЦРУ

Центральное разведывательное управление США рассекретило документы о запуске первого советского спутника. Это приурочено к 60-летию космической эры человечества. Теперь желающие могут изучить засекреченные до сегодняшнего дня документы о советской космической программе.

Рассекреченные материалы касаются программам создания "Спутников-1, 2 и 3" и советских баллистических ракет с 1955 года по начало 1960-х годов.

"4 октября 1957 года Советский Союз успешно запустил спутник Земли «Спутник-1» в космос - достижение, которое ошеломило американскую общественность, но не власти США. ЦРУ сообщило о достижениях СССР президенту Дуайту Эйзенхауэру, что дало ему стратегические преимущества в организации ответа со стороны США", - говорится на сайте ЦРУ.

В одном из рассекреченных документов, датированном 24 января 1957 года, говорится: "СССР, возможно, предпримет большие усилия для того, чтобы стать первой страной, которая выведет на орбиту свой спутник. В начале 1957 года может быть запущен спутник, который соберёт научную информацию и данные с ограниченной военной ценностью. В 1963-1965 годах на орбиту может быть выведен спутник, который сможет собрать ценную разведывательную информацию".