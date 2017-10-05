Общество 5 октября 2017, 09:18

Екатеринбург стал лидером России по развитию высотного строительства

вид на Екатеринбург с высоты птичьего полета

Екатеринбург признали центром компетенции в области высотного строительства в Сибири и на Урале. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбург стал лидером России по развитию высотного строительства. Об этом сообщила заместитель Министра строительства РФ Елена Сиэрра на форуме 100+ Forum Russia.

Как сообщает портал горадминистрации, Екатеринбург признали центром компетенции в области высотного строительства в Сибири и на Урале. Наряду с ним в число передовых вошли Москва, Санкт-Петербург и Грозный. 

"Многие современные строительные проекты у вас успешно реализованы, пользуются определённой популярностью. Вы впитываете всё самое интересное и успешное в сфере мировых строительных технологий и делитесь опытом с коллегами", - похвалила столицу Урала заместитель Министра.

При этом Елена Сиэрра отметила, что опыт данных городов не стоит считать универсальным рецептом для всей России. 

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