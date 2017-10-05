В эти выходные в Екатеринбурге откроется ярмарка фермерских продуктов

Гости мероприятия смогут закупиться продовольственными товарами по низким ценам. Фото: Александр Исаков

В эти выходные, 7 и 8 октября, на площади 1905 года пройдёт ярмарка «Праздник урожая». Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, гости мероприятия смогут закупиться продовольственными товарами по низким ценам.

На главной площади Екатеринбурга развернётся целый ярмарочный городок с большим количеством свежих овощей и фруктов от местных фермеров. Помимо сельскохозяйственных товаров и изделий прикладного искусства жителей и гостей столицы Урала ожидает концертно-развлекательная программа с конкурсами и подарками. Вкусные пироги, красивые пряники и другие сладости станут приятным бонусом для посетителей «Праздника урожая».

Отмечается, что на время проведения мероприятия (7 и 8 октября с 09:00 до 16:30) стоянка машин на площади запрещена. А постоянная автомобильная парковка будет закрыта уже с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Однако предусмотрены места, где можно будет оставить автотранспорт - предположительно это будут примыкающие к площади 1905 года улицы Урицкого и Володарского, а также бесплатный подземный паркинг, расположенный в крупном торговом центре по соседству с ярмаркой.