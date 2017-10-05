В Японии засняли необычное облако в виде змеи

В городе Ниигата в центральной части Японии на видео засняли необычное облако в виде змея. Считается, что такие облака образуются из дождевых или кучевых облаков и могут при достижении земли или воды перерасти в торнадо, сообщает Daily Mail.

Свидетели описали увиденное облако как "завораживающее". Бледное воронкообразное облако поднималось вверх на фоне грозовых туч. Затем оно, извиваясь, начало растворяться, начиная с нижнего конца, пока полностью не исчезло.

Один из очевидцев разместил видео на метеорологическом сайте Weathernews, где оно набрало уже более 60 тыс. просмотров.