Общество 5 октября 2017, 10:23

В Японии засняли необычное облако в виде змеи

В городе Ниигата в центральной части Японии на видео засняли необычное облако в виде змея. Считается, что такие облака образуются из дождевых или кучевых облаков и могут при достижении земли или воды перерасти в торнадо, сообщает  Daily Mail.

Свидетели описали увиденное облако как "завораживающее". Бледное воронкообразное облако поднималось вверх на фоне грозовых туч. Затем оно, извиваясь, начало растворяться, начиная с нижнего конца, пока полностью не исчезло. 

Один из очевидцев разместил видео на метеорологическом сайте Weathernews, где оно набрало уже более 60 тыс. просмотров.

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Областная газета Свердловской области

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