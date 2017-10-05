Екатеринбургский тренер возглавит сборную России на чемпионате мира по киокусинкай каратэ

Андрей Бура возглавит сборную России на чемпионате мира по киокусинкай каратэ. Фото: областной департамент информполитики

Андрей Бура возглавит сборную России на чемпионате мира по киокусинкай каратэ. Как сообщает областной департамент информполитики, турнир пройдёт 9 и 10 декабря в ДИВС «Уралочка» (ул. Олимпийская набережная, 3).

Отмечается, что Андрей Бура является руководителем Федерации киокусинкай России (6 дан). В этом году его команда стала победителем на чемпионе Европы по KWU. А сам Бура стал почётным спортивным судьёй в России и обладателем премии «Золотой пояс» в номинации «Лучший тренер»

«Я постараюсь оправдать то доверие, которое возложили на меня – большая ответственность подготовить команду к чемпионату мира. Планку мы сами себе поставили высокую ещё на первом мировом первенстве, проводимом под эгидой Всемирного Союза Киокусинкай, когда заняли первое общекомандное место, на втором мы повторили успех, постараемся достигнуть наивысшего результата и на домашнем чемпионате мира», – говорит Андрей Бура.

Однако Бура стал не единственным представителем из Екатеринбурга в сборной. На чемпионате также выступит Иван Тумашев в категории 65 килограммов.

Ожидается, что на турнир приедут порядка 600 спортсменов из 50 стран. Главным судьёй назначен вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев (5 дан). В общий состав национальной команды вошли 15 человек (9 мужчин и 6 женщин). На торжественном открытие чемпионата ожидается световое 3D шоу с участием 150 музыкантов.

Напомним, что в Екатеринбурге в 1991 году состоялся первый официальный чемпионат СССР по киокусинкай.