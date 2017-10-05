Цены на некоторые продукты упали. Фото: Алексей Кунилов

Инфляция в России держится на нулевой отметке уже четвёртую неделю подряд. Об этом сообщает Росстат.

За последнюю неделю было отмечено повышение цен на куриные яйца (2,8%), мясные консервы, чай и соль (все на 0,2%). При этом дешевле стали сахар-песок (на 1,9%), гречневая крупа (0,8%), свинина, маргарин, водка и пшено (все на 0,2%). Цены на плодоовощную продукцию в целом упали на 1,6%.

Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация может привести даже к снижению годовой инфляции: поскольку до того, как инфляция перестала расти, наблюдалась дефляция — снижение на 1,2%. При этом в одну из августовских недель показатели также замерли, а до ранее было зафиксировано снижение по 0,1% каждую неделю.