Дмитрий Медведев спрогнозировал рекордный урожай зерна в 2017 году. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал рекордный урожай зерна в 2017 году. Российские аграрии уже намолотили более 126 млн тонн зерновых, заявил вчера, 4 октября, председатель Правительства страны на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень 2017"в Москве.

"Уже в течение нескольких лет наш аграрный сектор стабильно растёт. Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным за последние сто лет или вообще за всю историю. Это здорово", - сообщил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ также отметил, что в России выросли объёмы посевных площадей, увеличились урожайность с гектара, производство мясных продуктов, ускорилось обновление парка сельхозтехники.