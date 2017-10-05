В Нижнесергинском районе восстановлено движение школьного автобуса по опасной дороге

В результате проверки были выявлены недостатки дороги на отрезке Кленовское-Отевка. Фото: Александр Исаков

В Нижнесергинском районе после вмешательства Управления ГИБДД школьный транспорт снова поставлен на маршрут. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, автобус будет курсировать из села Кленовское в деревню Отевка.

В начале учебного года отделением ГИБДД была проведена проверка улично-дорожной сети Нижнесергинского района и подъездных путей к образовательным учреждениям. В результате неё были выявлены недостатки дороги (выбоины, отсутствие пешеходного настила и дорожных знаков) на отрезке Кленовское - Отевка.

На основании многочисленных недочётов главе администрации Нижнесергинского муниципального района было выдано предписание на устранение выявленных недостатков в течение 10 дней. По истечении времени был проведён контрольный смотр дороги, которая как и прежде не соответствовала требованиям. В связи с этим, инспектором безопасности дорожного движения Нижнесергинского района было выдано предписание о запрете движения школьного автобуса и составлен протокол в отношении районного главы.

При отсутствии школьного транспорта детям пришлось ежедневно проходить по несколько километров по автодороге, что представляло угрозу для их безопасности. Поэтому Госавтоинспекцией Свердловской области было принято решение отозвать предписание о запрете движения школьного автобуса при условии принятия незамедлительных мер по восстановлению дороги.