Общество 5 октября 2017, 11:30

В Екатеринбурге эвакуируют здание Арбитражного суда

Эвакуация

В Екатеринбурге эвакуируют здание Арбитражного суда. Фото: Стас Михалько

Сюжет

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



В Екатеринбурге эвакуируют людей из здания Арбитражного суда Свердловской области на улице Шарташская, 4. Об этом "ОГ" сообщили очевидцы.

В здании сработала сигнализация, людей начали эвакуировать, суд оцепили. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Екатеринбуржцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео с места события.

Эвакуация

Фото: Стас Михалько

Напомним, 29 сентября Екатеринбург охватила волна звонков о "минировании". По итогам "безумной пятницы" в органы внутренних дел поступило более 150 сообщений о "минировании" зданий, ни одно из которых, к счастью, не подтвердилось.

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Областная газета Свердловской области

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