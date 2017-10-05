Свердловские депутаты обсудят снижение административных барьеров для бизнеса

Людмила Бабушкина напомнила о сроках подготовки предложений в план проведения экспертизы нормативных правовых актов. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

Председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина обратилась к руководителям профильных комитетов парламента. Она напомнила о сроках подготовки предложений в план проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания, экспертиза нормативных актов поможет проанализировать конкретные законы и положения, затрудняющие деятельность инвесторов и предпринимателей.

«Оценка регулирующего воздействия – важнейший инструмент снижения административных барьеров для бизнеса. И сегодня, когда мы формируем программу «Пятилетка развития», нам важно не только понимать, какие стимулирующие меры необходимо принять, но и какие из положений действующих законов необходимо уточнить. Прошу каждый комитет провести консультации с представителями профильных направлений бизнеса, чтобы выявить наиболее актуальные вопросы», – отметила Людмила Бабушкина.

Напомним, что на первой осенней сессии в рамках закона «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области» были приняты изменения, стимулирующие результативность бизнеса в дорожном строительстве.