В России средний возраст грузовиков составляет почти 20 лет

В России средний возраст грузовиков составляет почти 20 лет. Фото: Аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на середину нынешнего года в России насчитывалось 3,7 млн грузовых автомобилей. Этот парк является довольно старым: средний возраст достигает почти 20 лет, две трети грузовиков – старше 15 лет.

Доля иномарок в грузовом автопарке составляет 30%, так как большинство ТС выпущены ещё в советский период. При этом 53% машин принадлежит юридическим лицам. На долю дизельных машин приходится 66%, экологическим стандартам "Евро-4" (и выше) соответствует лишь каждый седьмой грузовик.

Самый крупный из региональных парков грузовой техники находится в Москве (171 тыс. автомобилей). В ТОП-10 субъектов России по количеству грузовиков Свердловская область не вошла.

Добавим, самой распространённой маркой в парке грузовой техники России стал КАМАЗ (867,9 тыс. шт.), на втором месте – ГАЗ (760,3 тыс.), на третьем - ЗИЛ (544,9 тыс.). На долю этих трёх марок приходится порядка 60%. Среди иностранных брендов лидирует Volvo (88,5 тыс. машин).