100+ Forum Russia в Екатеринбурге: онлайн-трансляция значимых мероприятий. День второй

Сюжет Forum 100+ Russia - 2017: самое важное

Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге продолжает работу IV международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В мероприятии участвуют делегации четырёх иностранных государств. Форум считают важным шагом в борьбе за право проведения в уральской столице ЭКСПО-2025.

Программа второго дня форума насыщена семинарами, круглыми столами, открытыми лекциями и мастер-классами с участием ведущих мировых экспертов в области архитектуры и строительства.

Сегодня у читателей «ОГ» есть возможность в режиме онлайн поприсутствовать на круглом столе, где будут рассмотрены градостроительные вопросы высотного строительства.

5 октября:

Зал №5

14: 00–15 :30

Круглый стол «Градостроительные вопросы высотного строительства»

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