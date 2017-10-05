Экономика 5 октября 2017, 12:34

100+ Forum Russia в Екатеринбурге: онлайн-трансляция значимых мероприятий. День второй

Сюжет

Forum 100+ Russia - 2017: самое важное
Рассказываем о самых важных мероприятиях, событиях, спикерах международного форума и выставки высотного и уникального строительства Forum 100+ Russia - 2017 в Екатеринбурге.



В Екатеринбурге продолжает работу IV международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В мероприятии участвуют делегации четырёх иностранных государств. Форум считают важным шагом в борьбе за право проведения в уральской столице ЭКСПО-2025.

Программа второго дня форума насыщена семинарами, круглыми столами, открытыми лекциями и мастер-классами с участием ведущих мировых экспертов в области архитектуры и строительства.

Сегодня у читателей «ОГ» есть возможность в режиме онлайн поприсутствовать на круглом столе, где будут рассмотрены  градостроительные вопросы высотного строительства. 

5 октября:

Зал №5

14:00–15:30

Круглый стол «Градостроительные вопросы высотного строительства»

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