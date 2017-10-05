Общество 5 октября 2017, 12:41

Екатерина Сибирцева: «Пожертвования в школах должны быть добровольные»

Екатерина Сибирцева в течение часа отвечала на вопросы по школьной тематике, а также рассказала о себе. Фото: Алексей Кунилов

Екатерина Сибирцева в течение часа отвечала на вопросы по школьной тематике, а также рассказала о себе. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!



В День учителя «ОГ» опубликовала ответы начальника департамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой на волнующие родителей школьные вопросы.

Накануне в редакции «Областной газеты» состоялась прямая линия с Екатериной Сибирцевой. Она отвечала на самые различные вопросы, которые поступили журналистам «ОГ» по телефонам, социальным сетям, электронной почте.

С началом нового учебного года и родителей, и детей, и самих учителей интересует многое: отменят ли когда-нибудь ЕГЭ, почему с родителей учеников регулярно собирают деньги, а детям задают слишком много домашних заданий, была ли образцовой советская модель образования, смогут ли планшеты заменить учебники, по какой причине в учебных заведениях мало школьных психологов.

Получить ответы на самые интересные вопросы читатели «ОГ» смогут в сегодняшнем номере. Прямая линия  - на странице «День учителя».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 октября)

Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский
В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг