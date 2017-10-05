В России отзывают на ремонт более трёх тысяч автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler

В России отзывают на ремонт 3 тыс. 19 автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler. Причиной стали проблемы с электрикой в контроллере удерживающих систем, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили Jeep (Compass, Patriot), Dodge (Caliber),Chrysler (Sebring), реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года с соответствующими VIN-кодами. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

- В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара. На автомобилях заменят контроллер удерживающих систем , - рассказали в Росстандарте.