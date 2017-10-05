В Екатеринбурге разоблачили авиашколу, занимавшуюся незаконным обучением пилотов

Полученные учениками знания не обеспечивали достаточной безопасности в полётах и в будущем могли создать угрозу для жизни пилотов и их пассажиров. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге разоблачили авиашколу, которая занималась незаконным обучением пилотов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.

Ассоциация развития авиации «АвиаУРА» производила обучение по программе «Подготовка частных пилотов на лёгкое воздушное судно (самолёт)», не имея соответствующего сертификата авиационного учебного центра. Полученные учениками знания не обеспечивали достаточной безопасности в полётах и в будущем могли создать угрозу для жизни пилотов и их пассажиров.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор подал в суд Кировского района иск о признании образовательной деятельности «АвиаУРА» незаконной. Его требования были удовлетворены, сейчас авиашкола обучением не занимается.