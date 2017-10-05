Названы самые популярные модели автомобилей такси

В числе важных для работы характеристик таксисты называют шумоизоляцию, солидный внешний вид, эргономику салона, высокий ресурс подвески и надёжный двигатель. Фото: Алексей Кунилов

Представители компании «Везёт» составили рейтинг самых популярных моделей автомобилей, которые используются в таксопарках. Его приводит «Российская газета».

В пятёрку самых любимых таксистами автомобилей вошли Ford Focus, Kia Rio, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Renault Logan. В небольших городах компании отдают предпочтение отечественному автопрому — там к заказчикам чаще всего приезжают Lada Granta, Lada Priora и Lada Largus.

В числе важных для работы характеристик таксисты называют шумоизоляцию, солидный внешний вид, эргономику салона, высокий ресурс подвески и надёжный двигатель.

Добавим, что экспертами было опрошено более тысячи водителей таксомоторов по всей России.