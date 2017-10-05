В Екатеринбурге в День учителя эвакуируют школы

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В Екатеринбурге сегодня, 5 октября, в День учителя эвакуируют школы. Более получаса назад ребят эвакуировали из школы №10 на Вайнера, 54. Об этом сообщил "ОГ" один из педагогов ОУ.

- Прозвенели звонки, всех обучающихся и сотрудников вывели на улицу. Сейчас мы находимся с детьми возле ТЦ "Гринвич", родители начинают звонить и забирать ребят. Никакой паники нет, по неподтверждённой информации, в правоохранительные органы поступил звонок о минировании здания, - рассказала "ОГ" Ольга Субботина.

Добавим, екатеринбуржцы в социальных сетях сообщают об эвакуации гимназии №9, школ № 69, № 85, № 102, № 143 и № 146, № 163. Сотрудник школы №69 подтвердил "ОГ" эту информацию.

Добавим, утром в Екатеринбурге эвакуировали 600 человек из здания Арбитражного суда Свердловской области. Причиной стало сообщение по телефону о чёрном пакете на переднем сидении одной из припаркованных рядом машин.