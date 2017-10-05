В моногородах Свердловской области создано 11 тысяч новых рабочих мест

К концу текущего года планируется создать 14,5 тыс. новых рабочих мест в моногородах. Фото: Алексей Кунилов

В моногородах региона на сегодняшний день создано более 11 тысяч новых рабочих мест, которые не связанны с деятельностью градообразующих предприятий. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Региональная программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» является одной из основных задач, направленной на экономическое развитие.

Как рассказал и.о. министра инвестиций и развития региона Александр Породнов, к концу текущего года планируется создать 14,5 тыс. новых рабочих мест в моногородах. Однако они не должны быть связаны с деятельностью градообразующих предприятий. Отмечается, что на начало октября уже создано 11 тыс. 53 рабочих места (75,5% от планируемого). На эти цели в основной капитал моногородов привлечено 95,4 млрд рублей.

Также в рамках программы «Пять шагов благоустройства» в моногородах региона будет благоустроенно 73 объекта. Пройдёт реконструкция парков и скверов, начнётся строительство спортивных сооружений. На реализацию этих проектов из областного бюджета выделено 390,9 млн. рублей, а из федерального 59,2 млн. рублей. На ремонт центральных улиц денежные средства в размере 237 млн. рублей по 13,98 млн. рублей каждому моногороду выделит дорожный фонд.