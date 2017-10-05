В посёлке Малышева сотрудник полиции спас человека при пожаре

Алексей Потехин спасает уже второго человека. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В посёлке Малышева прапорщик полиции спас пожилого жителя из горевшей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Благодаря тому, что горевший дом находится неподалёку от поселкового отделения полиции на место происшествия тут же отправился помощник оперативного дежурного — прапорщик Алексей Потехин. Полицейский помог выбраться мужчине, который не смог самостоятельно покинуть квартиру, и оказал ему первую помощь.

Установлено, что возгорание произошло от взрыва старого телевизора. В этот момент в квартире находилась пожилая пара и маленький внук. Женщина с ребёнком успела выбраться, а муж потерял сознание. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отмечаеют, что Алексей Потехин спасает уже второго человека. Ранее он оказал помощь парализованной пожилой женщине.