В обновлённом екатеринбургском роддоме за первые сутки родились четыре малыша

После открытия обновлённого роддома уже в первые сутки на свет появилось 4 малыша. Фото: Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга

Роддом ГКБ №14 недавно открылся после ремонта. Уже за первые сутки его работы родились четыре малыша. Мамы и дети чувствуют себя хорошо.

Как сообщили в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, с 18 сентября роддом городской клинической больницы №14 был закрыт на плановую дезинфекцию и ремонт.

Отмечается, что всего за пару недель в четырёхэтажном здании площадью 12 тыс. 550 кв. м были окрашены стены и потолки, заменена плитка, поставлены новые двери, а также частично обновлено оборудование. Косметический ремонт обошёлся бюджету больницы в 4 млн рублей.