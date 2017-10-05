Максим Орешкин отметил снижение инфляции в России до 3%. Фото: Алексей Кунилов

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин принял участие в Российско-саудовском инвестиционном форуме. В своём докладе он отметил, что инфляция в России снизилась до 3% в годовом выражении.

«В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%. По итогам года мы ожидаем 2,1%. Инфляция снизилась до отметки в 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд. Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер», — отметил в своём выступлении Максим Орешкин.

В форуме приняли участие более 200 компаний, в том числе национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и российские «Газпром нефть», «Сибур», «Аэрофлот», «Фосагро».

Добавим, по данным Росстата, инфляция в России держится на нулевой отметке уже четвёртую неделю подряд.