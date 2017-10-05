Кадровый учительский состав Свердловской области — один из самых профессиональных в России. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 5 октября, во Дворце молодёжи наградили лучших педагогов Свердловской области. На празднике, приуроченном ко Дню учителя, присутствовали более тысячи руководителей и преподавателей школ, колледжей, техникумов и вузов.

Как сообщает областной департамент информполитики, преподавателям вручили грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, а некоторым также присвоили почётные звания работников образования РФ.

Исполняющий обязанности заместителя главы региона Павел Креков отметил, что кадровый учительский состав Свердловской области — один из самых профессиональных в России.

Добавим, что сегодня на Урале ведётся активная работа по укреплению престижа учительского труда. Так, благодаря реализации майских указов Президента РФ средняя зарплата школьных педагогов поднялась в 1,7 раза. Для учителей действуют механизмы премирования, льготные муниципальные программы по обеспечению жильём молодых специалистов. Ежегодно система образования региона пополняется примерно 800 молодыми педагогами.