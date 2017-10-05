Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Сегодня в Стокгольме было названо имя обладателя Нобелевской премии по литературе. Лауреатом по литературе стал Кадзуо Исигуро - британский писатель японского происхождения.

Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки. Литературная карьера Кадзуо Исигуро началась в 1981 году с опубликования трёх рассказов. Первый роман «Там, где в дымке холмы» вышел в 1982 году. Всего написал более 6 романов. Последний - "Погребенный исполин" - вышел в 2015 году. Кроме того, за роман «Остаток дня» писатель награждён Букеровской премией (1989).

В прошлом году лауреатом премии по литературе стал американский автор-исполнитель, писатель Боб Дилан за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции". Имена претендентов на премию (согласно строгому регламенту) раскрывают только через 50 лет.

По данным букмекерских контор, которые принимают ставки на лауреатов Нобелевской премии, в этому году среди фаворитов значились сирийский поэт Адонис, японский прозаик Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго. Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). По традиции церемония вручения премии пройдёт в стокгольмской филармонии 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.

Напомним, что русскоязычные авторы шесть раз получали Нобелевскую премию: Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987), Светлана Алексиевич (2015).