Выбран глава муниципалитета, где больше года не было мэра

Дума Камышловского ГО выбрали главу муниципалитета. Им стал Алексей Половников, который с начала текущего года исполнял обязанности главы. Прежний мэр Камышлова Михаил Чухарев был отстранён от занимаемой должности в мае 2016 года по решению суда. За год в муниципалитете сменилось два исполняющих обязанности главы.

Как рассказали "ОГ" в камышловской думе, изначально на участие в конкурсе заявилось восемь кандидатов. Позже один из них снял свою кандидатуру, а в результате конкурсных процедур до последнего этапа дошли четверо - это уже названный Алексей Половников, действующий замглавы администрации по городскому хозяйству Евгений Бессонов, бывший заместитель главы Сергей Сухогузов и депутат думы Александр Лаптев.

В числе восьми кандидатов, которые претендовали на пост мэра на старте конкурса, также был Олег Тимошенко, назначенный исполняющим обязанности после ареста Михаила Чухарева.

Напомним, в 2016 году Михаил Чухарев стал фигурантом уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий. Ему предъявлено обвинение по факту причинения бюджетам госкорпорации и Свердловской области ущерба на сумму около 57 млн рублей.