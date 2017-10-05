Уральское управление Банка России откроет двери для посетителей

День открытых дверей в Уральском главном управлении Банка России, находящемся в Екатеринбурге, состоится 14 октября. Одна из самых закрытых структур города покажет посетителям коллекции монет и многое другое. Но записаться на экскурсию всё же нужно заранее.

Гостям прежде всего предлагают посетить музей. Здесь можно будет познакомиться с историей банковского дела в России и на Урале, узнать о развитии банковских информационных технологий. Среди экспонатов музея — габаритный кованый сундук для хранения денег, изготовленный в 1837 году, коллекции монет и банкнот, кассовая техника. Впервые для посещения будет открыто хранилище денежных ценностей XX-XXI веков.

Также можно будет узнать, как устроен инкассаторский автомобиль, как организуют перевозку денег и ценностей. Всем желающим предлагается примерить бронежилет и шлем инкассатора.

Кроме того, предоставляется возможность проверить содержимое своего кошелька на подлинность и узнать, по каким признакам можно отличить фальшивые банкноты от настоящих.

Фото на память, участие в финансовых играх, общение с сотрудниками управления — всё это тоже входит в экскурсию.

Единый День открытых дверей в Банке России проводится во второй раз. Он проходит одновременно во всех территориальных учреждениях Банка России — от Калининграда до Владивостока.