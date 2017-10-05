Премьер-министр подчеркнул, что работа педагога не ограничивается преподаванием тех или иных дисциплин. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником. Его пожелания передаёт федеральный портал «Российское образование».

«Сердечно поздравляю вас с Днём учителя. Замечательным праздником, который все мы отмечаем – сначала как ученики, потом как родители. И отмечаем его с особой теплотой и благодарностью к своим наставникам», - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ отметил, что профессиональный педагог должен уметь не только излагать факты, но и прививать интерес к урокам, мотивировать стремление своих подопечных к познанию окружающего мира. «Как сказал Л.Н.Толстой, «совершенный учитель – это тот, кто соединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим ученикам», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напоследок Дмитрий Медведев пожелал учителям творческих удач на избранном пути и учеников, которые будут радовать интеллектом, победами и достижениями.

Добавим, что сегодня во Дворце молодёжи прошло награждение лучших педагогов Свердловской области, приуроченное ко Дню учителя.