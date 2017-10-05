«Город без наркотиков» узаконен спустя почти 20 лет работы

НО БФ «Город без наркотиков» внесён в реестр НКО Минздрава Свердловской области. Фото: официальная группа ВК

«Город без наркотиков» стал некоммерческой организацией. На протяжении почти 20 лет благотворительный фонд существовал в полуподпольном режиме.

Как сообщает пресс-служба НО БФ «Город без наркотиков», организация внесена в реестр НКО Минздрава Свердловской области. Отмечается, что три года назад фонд изменил формат работы, что повлияло на улучшение отношений с властями.

По предложению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве с рядом министерств и государственных учреждений.

«Этот факт открывает перед нами много новых возможностей, включая ведение антинаркотической пропагандистской работы не только в собственных реабилитационных центрах, но и учебных заведениях Свердловской области», — поделился президент фонда «ГБН» Андрей Кабанов.

Напомним, что в прошлом месяце Евгений Куйвашев объявил о включении фонда «Город без наркотиков» в комплексную систему профилактики наркомании.