Лжеминёры решили внести свои коррективы в празднование Дня учителя. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В администрации Екатеринбурга предложили психологическую помощь ученикам эвакуированных школ. Из-за лжеминёров сегодня пришлось прервать занятия в 10 школах.

Как сообщает департамент образования горадминистрации, в общей сложности было эвакуировано 7500 человек. "Минирование" происходило по сценарию прошлой пятницы: неизвестный позвонил в каждую из школ, сообщив о заложенной в здании бомбе. Экстренные службы отреагировали незамедлительно, выслав на место спасательные отряды и спецтехнику.

Специалисты департамента призвали родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и обратить внимание на настроение и поведение детей. В случае необходимости можно даже получить психологическую помощь - специалисты окажут её в школах или в МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».