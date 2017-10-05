Дорожники позаботились о комфорте не только автолюбителей, но и пешеходов. Фото: Алексей Кунилов

Тротуары в Екатеринбурге отремонтированы на 84%. О работах дорожников отчиталась председатель Комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

Всего в этом году в рамках асфальтирования рабочие отремонтировали 871 тысячу квадратных метров. Благоустройство коснулось не только участков с интенсивным движением, но и дорог районного значения на отдалённых территориях — например, на улицах Ручейной, Спутников, Авиаторов, в переулке Утреннем и других. Если рядом располагался плохой тротуар — его ремонтировали тоже. Особое внимание уделялось созданию понижений для удобства маломобильных людей: их в этом году сделали более 500 штук.

Помимо замены асфальта и обновления тротуаров, были установлены около 90 колодцев, приведены в порядок парковочные карманы, разбит сквер со скамейками и малыми архитектурными формами на Анри Барбюса, 2. До конца года службы планируют обновить освещение на проспекте Ленина, где дорожный ремонт уже закончен.

Всего в перечне на 2017 год предусмотрено 49 участков улиц Екатеринбурга. Ремонт проезжих частей уже завершён, осталось обновить 16% тротуаров. На работы выделено полтора миллиарда рублей из федерального, областного и городского бюджетов.