В Екатеринбурге сократился объём предложений на вторичном рынке недвижимости

Объём предложений на вторичном рынке недвижимости сократился относительно начала года. Фото: Алексей Кунилов

По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, объём предложений на вторичном рынке сократился относительно начала года.

Отмечается, что почти за месяц средняя цена за один кв. метр на вторичном рынке выросла на 0,1% (66 тыс. 482 рубля). Однако на текущий момент уровень цен на 2,4% ниже конца 2016 года.

В свою очередь, количество объектов, выставленных на продажу, уменьшилось на 1,1%. Относительно начала 2017 года выбор у покупателей сократился на 3,3%.

По состоянию на конец предыдущего месяца, на продажу выставлено примерно 9 тыс. 760 квартир и приблизительно 1 тыс. 700 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Берёзовский, Арамиль, Среднеуральск и Верхняя Пышма) в продаже находятся ещё около 850 квартир. В новостройках предлагается примерно 17 тыс. квартир.

Наибольшие ценовые корректировки замечены в центральных районах города, где стоимость жилплощади выросла на 1,9%. В чуть более отдалённых рост увеличился на 0,5%. По остальным территориальным сегментам корректировки незначительны.