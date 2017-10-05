«Областная газета» обновила сайт

Сюжет Новости редакции «ОГ»

Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!

Электронная версия издания стала более современной и интерактивной.

«Областная газета» постоянно совершенствует свою электронную версию. 5 октября у интернет-версии обновлён дизайн и интерфейс, для пользователей введены дополнительные сервисы. Разработчики «ОГ» постарались сделать сайт более удобным, информационно насыщенным, функциональным. Первые изменения ожидают читателей на главной странице ресурса. Теперь она отличается привлекательным дизайном и возможностью удобного просмотра основных материалов. Фотографии к публикациям стали более крупными, а статьи можно просматривать в архивном порядке нажатием кнопки «Показать ещё». Новинки сайта — «Лента новостей», популярный и динамично развивающийся электронный проект «ОГ», перемещён в левую сторону окна. Все посетители официального интернет-портала правовой информации www.pravo.gov66.ru могут подписаться на новые публикации документов. Кроме того, стала возможна подписка на материалы и статьи конкретного автора. На сегодняшний день подобный сервис для читателей почти не встречается среди других онлайн-изданий.

— Наверное, неслучайно мы сайт обновили именно в октябре. Ведь в сентябре этого года на сайте www.oblgazeta.ru зафиксировано рекордное число посетителей за всё время его существования — 182500 человек, это более 7 тысяч уникальных ежедневных пользователей, — рассказывает контент-редактор «ОГ» Олег Дядьков.

Первая электронная версия «Областной газеты» появилась в 2003 году. В 2012 году читателям был представлен совершенно новый сайт с основными разделами и архивом печатных версий издания в PDF-формате начиная с октября 2010 года. С 2013 года действует официальный портал правовой информации Свердловской области. В 2014 году на www.oblgazeta.ru/news/ был запущен проект «Лента новостей» — один из самых популярных и просматриваемых разделов сайта на сегодняшний день. С февраля 2017 года сайт работает по защищённому протоколу https.

Сегодня чаще всего материалы с сайта читают в УрФО — около 70% годового трафика, 11% гостей заходят из ЦФО. Зафиксированы многочисленные заходы пользователей из стран СНГ, Евросоюза, США и Беларуси. Среди ежедневных читателей сайта 56% женщин и 44% мужчин.

Работа над сайтом «ОГ» будет продолжена и дальше. У разработчиков в редакции есть идеи по усовершенствованию существующей интернет-версии «Областной газеты».