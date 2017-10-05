На фестивале «Евразия» выступит внук Сергея Прокофьева

Завтра в столице Урала состоится открытие IV Международного музыкального фестиваля «Евразия». В этом году в диалоге культур Восточной и Западной цивилизаций примут участие Франция, Германия, Италия, Польша, Китай, Сирия и, конечно же, Россия. Изюминкой «Евразии-2017» станет авторская программа «Неклассическая ночь» от композитора и диджея из Великобритании Габриэля Прокофьева.

Всего в рамках «Евразии» с 6 по 13 октября пройдут восемь концертов с участием двух оркестров — Уральского филармонического и Мюнхенского камерного, Симфонического хора Свердловской филармонии, ансамблей шейха Хамеда Дауда и Accademia Hermans, фортепианного дуэта Грау — Шумахер, а также блистательных солистов. В офф-программу войдёт экспериментальная «Неклассическая ночь» в клубе Дома печати, которую проведут участники фестиваля.

Традиционно в рамках этого фестиваля состоится музыкальная мировая премьера — нынче это будет произведение UR от итальянского композитора Ивана Феделе, созданного специально к четвёртой «Евразии» по заказу Уральского филармонического оркестра.

Фестиваль «Евразия» проводится Свердловской филармонией при поддержке губернатора Свердловской области. Художественный руководитель «Евразии» — народный артист России, главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс.