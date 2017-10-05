В регионе пересмотрят законы, затрудняющие работу бизнеса

Людмила Бабушкина попросила комитеты провести консультации с бизнес-сообществом. Фото: Станислав Савин

Профильные комитеты Заксобрания Свердловской области до 1 ноября направят в правительство области свои предложения по экспертизе законов и нормативно-правовых актов, которые затрагивают вопросы предпринимательской активности. Об этом заявила председатель ЗССО Людмила Бабушкина.

— Сегодня, когда мы формируем программу «Пятилетка развития», нам важно не только понимать, какие стимулирующие меры необходимо принять, но и какие из положений действующих законов необходимо уточнить. Оценка регулирующего воздействия — это важнейший инструмент снижения административных барьеров для бизнеса, сейчас необходимо выявить наиболее актуальные вопросы, — подчеркнула Людмила Бабушкина.