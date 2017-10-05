Дума Асбеста с третьего раза выбрала председателя

Депутаты Асбестовский думы с третьей попытки выбрали председателя думы. Им стал депутат от КПРФ Андрей Самарин, сообщил на своей странице депутат Заксобрания от данной партии Александр Ивачев. Заместителем председателя стала депутат от КПРФ Ольга Щапова.

Напомним, ранее наиболее вероятным кандидатом на пост считалась лидер фракции коммунистов в гордуме Наталья Крылова.

- Нам удалось найти компромисс в городе Асбесете. Сегодня дума, где больше половины мандатов досталось представителям КПРФ, наконец выбрала председателя. Наталья Владимировна, на мой взгляд совершила очень сильный политический поступок - публично отказалась от амбиций председателя, предложив кандидатуру товарища по партии, - отметил Александр Ивачев.

Напомним, ранее дума дважды не смогла выбрать председателя из-за отсутствия кворума.