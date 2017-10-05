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Политика 5 октября 2017, 22:25

Владимир Путин сменил губернатора Орловской области

Андрей Клычков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Фото: kremlin.ru

Андрей Клычков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Фото: kremlin.ru

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Отставки губернаторов, осень - 2017
За одну рабочую неделю, с 25 по 29 сентября, Президент России Владимир Путин принял отставки четырёх губернаторов.



Губернатор Орловской области Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Приказ об освобождении его с должности сегодня подписал Президент России Владимир Путин. 

Он также назначил Потомского заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе

Временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области стал секретарь московского горкома КПРФ Андрей Клычков.

Напомним, ранее главы регионов сменились в Красноярском крае, Самарской и Нижегородской области, а также в Ненецком автономном округе, Дагестане и Приморском крае. 

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Областная газета Свердловской области


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