После "минирований" школ в Екатеринбурге провели заседание антитеррористической комиссии

Главной темой стали сообщения о "минировании" 10 школ. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В мэрии Екатеринбурга вчера, 5 октября, обсуждалась волна "минирований" города на заседании антитеррористической комиссии, которое провёл глава администрации Александр Якоб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Главной темой стали сообщения о "минировании" 10 школ.

- К сожалению, сорван образовательный процесс, испорчен День учителя. Но власти города и жители не поддаются панике и провокациям. Мы рассчитываем на оперативную и профессиональную работу правоохранительных органов. Это свело бы к нулю желание совершать такие провокации, - прокомментировал ситуацию Александр Якоб.

Также обсуждался недавний поджог ККТ "Космос", дана положительная оценка работе всех ведомств, участвовавших в ликвидации последствий происшествия.

Замначальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Соколова рассказала, что у всех учреждений культуры есть паспорта антитеррористической защищённости. При выезде на линию и въезде в гараж ТС проверяются на наличие посторонних предметов. Ужесточены меры пропускного режима на территорию автобусных предприятий.

- В 2017 году на предмет антитеррористической защищённости проверят 16 гостиниц. Отелям и хостелам необходимо будет установить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заключить соглашения с лицензированным частным охранным предприятием, - рассказал председатель комитета по бытовому обслуживанию мэрии города Максим Афанасьев.