С 14 октября россияне смогут оформлять водительские права через МФЦ за 15 дней

С 14 октября вступят в силу поправки к двум административных регламентам МВД России. Фото: Алексей Кунилов

С 14 октября вступят в силу поправки к двум административных регламентам МВД России по проведению экзаменов на право управления ТС и выдаче водительских удостоверений и по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Водительские права теперь можно будет получить через МФЦ в течение 15 рабочих дней с учётом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений. Расширяется перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. Например, при предъявлении заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с ним.

Также уточняется порядок прекращения регистрации автомобиля: если владелец прекратит регистрацию, то в ПТС будет соответствующая запись, а при утрате или замене будет выдаваться дубликат только по желанию собственника машины.

Теперь, инспекторы будут проверять у будущих водителей свидетельства об окончании автошкол и медсправки, выданные в других регионах. Если экзамен сдавал несовершеннолетний, то госуслуга по выдаче водительского удостоверения приостанавливается до достижения им 18-летия.

Упражнение "Скоростное маневрирование" для мотоциклистов станет обязательным. Оценка "не сдал" будет выставляется в случае падения с мотоцикла. В случае приёма экзамена на площадке со снегом границы упражнений обозначаются конусами или стойками. При отрицательных температурах площадка должна быть обработана противогололёдными средствами