ФСБ: звонки о минировании совершали четыре россиянина из-за границы

Екатеринбург волна звонков о "минировании" охватила 29 сентября. Фото: Владимир Мартьянов

ФСБ подозревает четырёх россиян, находящихся за границей, в совершении звонков о минировании зданий по всей стране. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление директора ФСБ Александра Бортникова.

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей", — заявил журналистам директор ФСБ Александр Бортников по итогам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре.

Он также отметил, что у звонивших есть пособники на территории России. Ведомство с зарубежными партнёрами устанавливает местонахождение преступников. Совершавшие звонки использовали IP-телефонию, определить их дислокацию сложно. Общий материальный ущерб, нанесённый организациям, куда поступали звонки, составил более 300 млн руб.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается до сих пор. За это время более чем в 100 городах были эвакуированы полмиллиона человек. Екатеринбург волна звонков о "минировании" охватила 29 сентября. Вчера, 5 октября, в День учителя в городе эвакуировали 10 школ.