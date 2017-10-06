Гран-при фестиваля "Россия" присудили фильму "Последний парад" Беззаветного"

Главный приз за Татьяну Скабард получил её друг, режиссёр Вадим Цаликов. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завершился 28 Открытый фестиваль документального кино "Россия". Главный приз фестиваля достался картине Татьяны Скабард "Последний парад" Беззаветного".

Приз за лучший полнометражный фильм получила картина режиссёра Ксении Охапкиной "Приходи свободным ", этот же фильм удостоен награды за операторское мастерство.

Лучшим короткометражным фильмом названа работа Анны Каториной "Поморские жёнки".

Призом за лучший дебют отмечена картина студентки ВГИКа Юлии Бобковой"Последний вальс". Эту же работу отметили и зрители.

Двумя наградами был отмечен фильм, которого не было в конкурсной программе. Речь идёт об киноэпопее от уральских документалистов - четырёхсерийной картине "Равная величайшим битвам", которая приз Российского государственного архива кинофотодокументов "За фильм, достойный государственного хранения". Также "Равная величайшим битвам" получила приз Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России.