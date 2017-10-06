Автобус заглох на железнодорожном переезде: в страшной аварии под Владимиром погибло 17 человек

Поезд применил экстренное торможение, однако остановиться не успел. Фото: Алексей Кунилов

Страшная авария под Владимиром унесла жизни 17 человек. Поезд врезался в автобус, заглохший на железнодорожном переезде.

Как сообщает "Российская газета", пассажирский автобус пересекал железнодорожный переезд около Покрова в 3:39 и заглох на путях. Дежурный по переезду сразу же подала сигнал для машинистов - ближайший поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород применил экстренное торможение, однако остановиться не успел.

В результате столкновения погибли 17 человек, 12 пострадали. Из них двое детей находятся в реанимации.