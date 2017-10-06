С начала года Екатеринбургская таможня возбудила 12 уголовных дел

Екатеринбургская таможня подвела итоги работы за девять месяцев текущего года. Были подсчитаны вес и стоимость товара, прошедшего через таможню за этот период.

- За прошедшие месяцы 2017 года в регионе были продекларированы товары весом свыше 4 млн 800 тыс. тонн. Стоимость оформленных товаров составила более 6 млрд 600 млн долларов, – сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни. Отмечается, что внешнеэкономическую деятельность осуществили более 1 тыс. 800 юридических лиц (+13% относительно этого же периода в 2016 году).

За этот период было оформлено более 60 тыс. деклараций на товары, из которых 80% приходятся на долю Екатеринбургского таможенного поста, что на 10 тыс. больше аналогичного периода предыдущего года. Число экспортных деклараций выросло на 12%, импортных - на 38%. Автоматическую регистрацию прошло 59% деклараций на товары.

Также за девять месяцев Екатеринбургской таможней возбуждено 749 дел об административных правонарушениях и 12 уголовных дел.