Средний Урал готовится принять гостей ЧМ-2018

Цель проекта – подготовка сферы гостеприимства Среднего Урала к встрече новых гостей, в том числе болельщиков ЧМ-2018 по футболу. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области стартует конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда – 2017». Заявки на участие подали гостиницы из Екатеринбурга и издругих муниципалитетов региона.

Как сообщил областной департамент информполитики, отели должны продемонстрировать высокий уровень качества услуг. Целью проекта является подготовка сферы гостеприимства Среднего Урала к встрече новых гостей, в том числе участников и болельщиков ЧМ-2018 по футболу.

Отмечается, что участие примут не только гостиницы столицы Урала, но и Качканара, Полевского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сысерти, Асбеста, Алапаевска, Арамиля.

«Важно, что в конкурсе приняли участия и средства размещения наших муниципалитетов, ведь сегодня, в дни проведения в регионе крупных мероприятий, таких, как ИННОПРОМ, мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши гости останавливаются далеко за пределами Екатеринбурга, поэтому необходимо, чтобы качество услуг в муниципалитетах не уступало отелям столицы Среднего Урала», – рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

На конкурсе будут представлены следующие номинации: бизнес-отель в категории 3*, бизнес-отель в категориях 4* и 5*, загородный, семейный отель, санаторно-курортный комплекс, городской отель 4* и 5*, городской отель в категориях 3*, «без звёзд», открытие года, партнёр года, за которые и будут бороться конкурсанты. Победители будут определены путём опросного голосования и оценками жюри, которое возглавит первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.