В Екатеринбург прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка

В этом году это уже не первый визит Юрия Чайки в Екатеринбург. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбург сегодня, 6 октября, прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка для проведения первого совместного совещания с Министерством связи и массовых коммуникаций России по переходу на применение прокуратурой цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

В ходе совещания с прокурорами субъектов РФ обсудят комплекс проблем правовой статистики, информационных технологий и информационной безопасности. Будут поставлены задачи по поэтапному переходу органов прокуратуры для работы с использованием современных электронно-цифровых технологий.

С докладом «Трансформация деятельности правоохранительных органов посредством использования больших данных» выступит член Экспертного совета при Генпрокуратуре России по цифровой трансформации Иван Бегтин.

Напомним, в июне министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что правоохранительным органам, в первую очередь органам прокуратуры, брошен вызов – при собственной технологической модернизации иметь соответствующую компетенцию для оперативного реагирования на трансформационные процессы в других областях. Площадкой для партнёрской работы стал Экспертный совет при Генпрокуратуре России.

Добавим, в этом году это уже не первый визит Юрия Чайки в Екатеринбург. В марте он открывал в уральской столице совещание по соблюдению законодательства в сфере своевременной оплаты государственных и муниципальных контрактов в Дальневосточном, Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах.