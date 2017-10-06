Количество пассажиров на рейсах "ВИМ-Авиа" сократилось до минимума. Фото: Алексей Кунилов

Часть рейсов "ВИМ-Авиа" будет передана другим перевозчикам из-за низкой популярности. Такое решение принял Минтранс РФ.

Как сообщают РИА Новости, на внутренних направлениях пассажиропоток "ВИМ-Авиа" сильно снизился и количество пассажиров сократилось до минимума. В связи с этим часть рейсов будет закрыта, часть - передана другим авиакомпаниям.

Напомним, в сентябре этого года "ВИМ-Авиа" оказалась в критической финансовой ситуации - долги компании превысили 10 миллиардов рублей. К перевозке оставшихся за границей пассажиров подключились другие авиакомпании.