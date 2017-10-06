В Свердловской области запущена горячая линия для сообщений о нетрезвых водителях. Фото: Александр Зайцев

Госавтоинспекция Свердловской области запустила горячую линию для сообщений о нетрезвых водителях и пешеходах, находящихся на дорогах с риском для жизни. Сообщения принимаются с помощью SMS-сервиса, мессенджеров WhatsApp, Viber, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Телефон горячей линии - 8-902-27-61-391. Сотрудники ГИБДД просят свердловчан сообщать в том числе о пешеходах, находящихся на трассах в тёмное время суток без световозвращающих элементов, и отмечают, что с начала года на свердловских дорогах погибли уже 93 человека.

- Под Екатеринбургом минувшей ночью автомобиль Volvo, двигаясь по ЕКАД со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта, наехал на пешехода. Мужчину отбросило на полосу встречного движения, где его ещё раз сбила неустановленная машина. В результате ДТП пешеход 50-55 лет скончался на месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют более 50 водителей, управляющих ТС в нетрезвом состоянии. При поступлении информации об этом от граждан Госавтоинспекция незамедлительно выезжает на маршрут движения нарушителя.