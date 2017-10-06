Депутат Госдумы Сергей Бидонько подписал на «Областную газету» 200 свердловчан

Сергей Бидонько и главред "ОГ" Дмитрий Полянин договорились о дальнейшем сотрудничестве. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

Сегодня депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько подписал на "Областную газету" 200 свердловчан - жителей Ивделя, Североуральска, Волчанска, Карпинска, Серова, Краснотурьинска и Верхотурья. "Карты лояльности", которые позволяют не только ежедневно получать в свой почтовый ящик свежий выпуск "ОГ", но и пользоваться акциями и скидками от партнеров программы бонусов "Спасибо от "ОГ", получат активисты ветеранских организаций.

- Честно говоря, раньше такое направление работы я не встречал, и надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Карта - это своеобразный сертификат, который приятно купить или кому-нибудь подарить. По сравнению со стандартной подпиской это качественно более высокий уровень, - отметил Сергей Бидонько. - Но с учётом того, что аудитория у нас возрастная, у них могут возникнуть вопросы, как пользоваться картой. Мы все моменты им обязательно разъясним.

По словам главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, газета тоже заинтересована в тесном сотрудничестве с депутатом - читателям важно знать, чем занимаются те, кого они избрали на различные посты в органы власти. Сегодня ежедневный тираж "ОГ" - 74 тысячи экземпляров, а сайт издания каждый день посещают более 10 тысяч уникальных пользователей. Кроме того, Дмитрий Полянин отметил, что издание планирует проводить всевозможные круглые столы по обсуждению актуальных проблем, в которых будут участвовать не только эксперты, но и подписчики "ОГ".

Сергей Бидонько пообещал участвовать в различных дискуссионных площадках, которые будут проходить в редакции "ОГ" в качестве эксперта, а также рассказал о приоритетных направлениях работы органов власти, которые могут освещать журналисты "ОГ". Прежде всего, речь идёт о 25 федеральных партийных проектах, которые находятся на контроле "Единой России" - в частности, координатором федерального проекта "Безопасные дороги" назначен лично Сергей Бидонько. Второе направление - это работа Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков.

Напомним, "Карта лояльности" - новый формат подписки на "Областную газету". Приобретая красную карту по цене 550 рублей, читатель получит социальную расширенную версию нашей газеты в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бонусами от наших партнёров, а также участвовать в розыгрышах призов. Список партнёров будет постоянно расти, но уже сегодня он представлен крупнейшими аптечными сетями, салоном оптики, магазином диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным списком партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фирменном значке акции – цветочке от «ОГ». Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через Личный кабинет). Приобрести карту можно в киосках "Роспечать" по следующим адресам:

Ленина, 24а, фойе 1-го этажа

Ленина, 41

Ленина, 48

Ленина, 53

Ленина, 56

Ленина, 72

Ленина, 83

Ленина, 97

Ленина, 103

Кроме того, приобрести красную карту можно в «Роспечати» около здания по адресу 8 марта, 13.