Минстрой России представил секцию «Нормы на высоте» на конференции 100+ Forum Russia. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловская область может стать лидером цифровизации в строительстве среди других регионов. Об этом шла речь на форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Как сообщает областной департамент информполитики, Минстрой России представил секцию «Нормы на высоте» на конференции 100+ Forum Russia.

Главными темами обсуждения стали актуализация норм и правил в сферах строительства, внедрения новых технологий и строительных материалов, сокращение административных барьеров.

Как отметила замминистра строительства и ЖКХ России Елена Сиэрра, главной задачей органов власти федерального, регионального и муниципального значений является систематизация работы — переход на цифровые технологии и создание электронной информационной системы градостроительных данных, норм и правил.

В свою очередь, низкий уровень цифровизации в строительной отрасли отметила замминистра строительства и ЖКХ России Наталья Антипина, в ходе своего выступления на заседании секции-совещания. Однако она подчеркнула, что ситуация на Среднем Урале в целом меняется к лучшему. В сфере разработок градостроительной документации Екатеринбург шагнул далеко вперёд. Помимо этого Наталья Антипина сообщила, что в следующем месяце по поручению Правительства РФ будет предложено типовое программное решение, позволяющее всем регионам страны перейти на электронные услуги в сфере градостроительства.